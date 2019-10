Motorola RAZR официально представят 13 ноября

Компания Motorola наконец-то объявила дату анонс складного смартфона RAZR.

Мероприятие пройдёт в Лос-Анджелесе под слоганом An original unlike any other 13 ноября.

Motorola RAZR оснастят 6.2-дюймовым основным экраном с разрешением 2142×876p и небольшим дополнительным для уведомлений с разрешением 800×600p. За работу смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти.

За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 2750 мАч с фирменной быстрой зарядкой TurboPower на 27 Вт. Смартфон получить три расцветки корпуса: белый, черный и золотой. Точная стоимость пока что не известно.