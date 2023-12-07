Motorola Razr 40 Ultra вышел в цвете Peach Fuzz

Компания Motorola выпустила новую расцветку для смартфона Razr 40 Ultra под названием Peach Fuzz. Заметим, что перед нами «цвет 2024 года» по версии Pantone. Ранее смартфон был доступен в расцветках Glacier Blue, Infinite Black и Viva Magenta.

Напомним, что Razr 40 Ultra оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,9-дюймовым гибким pOLED-экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 22:9, кадровой частотой 165 Гц и поддержкой HDR10+, 3,6-дюймовым внешним pOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 3800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 33 Вт и 5 Вт соответственно, поддержкой Wi-Fi 6E, модулем NFC, боковым дактилоскопом и защитой от брызг (IP52).