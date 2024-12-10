Motorola Razr 50 Ultra представлен в цвете Mocha Mousse

Компания Motorola представила новые версии смартфонов Edge 50 Neo и Razr 50 Ultra, которые выполнены в цвете Pantone 2025 – Mocha Mousse. Цены на новинки пока не объявлены, но продажи должны стартовать в ближайшее время.

Напомним, что Moto Razr 50 Ultra характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4,0-дюймовым внешним OLED-дисплеем с кадровой частотой LTPO 1–165 Гц и разрешением 1272:1080 точек, 6,9-дюймовым гибким экраном CSOT OLED с разрешением 2640:1080 точек и частотой обновления 165 Гц (1–165 Гц LTPO), сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (телефото), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, а также поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно.
Представлен бюджетный смартфон Honor Play 9C 5G …
Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play 9C 5G, которая станет доступна для…
OnePlus 13 получит самый передовой экран …
Компания OnePlus опубликовала фотографию передней панели флагманского смартфона OnePlus 13, официальный р…
Samsung Galaxy M55s 5G получит 45-Вт зарядку …
Профильное издание Smartprix поделилось первыми изображениями и подробностями о смартфоне Samsung Galaxy …
ZTE представила Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+…
Сегодня, как и ожидалось ранее, флагманские смартфоны Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+ были официальн…
Samsung Galaxy A16 5G появился в продаже …
Компания Samsung выпустила в европейскую продажу смартфон Galaxy A16 5G, который доступен в темно-синей, …
Смартфон Vivo Y300+ получит 8 ГБ оперативной памяти …
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo Y300+, который еще не был представлен официал…
Представлен бюджетный смартфон Realme C75 с АКБ на 6000 мАч…
Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Realme C75, которая основана на новень…
OnePlus 13R засветился в базе данных регулятора…
В базе данных регулятора NBTC обнаружилось упоминание смартфона OnePlus 13R, который еще не был представл…
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor