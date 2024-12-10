Motorola Razr 50 Ultra представлен в цвете Mocha Mousse

Компания Motorola представила новые версии смартфонов Edge 50 Neo и Razr 50 Ultra, которые выполнены в цвете Pantone 2025 – Mocha Mousse. Цены на новинки пока не объявлены, но продажи должны стартовать в ближайшее время.

Напомним, что Moto Razr 50 Ultra характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4,0-дюймовым внешним OLED-дисплеем с кадровой частотой LTPO 1–165 Гц и разрешением 1272:1080 точек, 6,9-дюймовым гибким экраном CSOT OLED с разрешением 2640:1080 точек и частотой обновления 165 Гц (1–165 Гц LTPO), сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (телефото), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, а также поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно.