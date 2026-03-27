Motorola Razr 70 Ultra показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения складного смартфона Motorola Razr 70 Ultra, который еще не был представлен официально. По данным источника, новинка получит корпус с габаритами 171,3:74,1:7,8 мм в разложенном виде и 88,0:74,1:15,8 мм в сложенном состоянии. Толщина корпуса с выпирающим блоком основной камеры составит 9,6 мм и 17,63 мм соответственно. Прошлое поколение было чуть тоньше, а потому можно ожидать более продвинутую камеру или ёмкую батарею. Смартфону также приписывают наличие 7-дюймового внутреннего экрана, 4-дюймового внешнего дисплея, сдвоенной основной камеры и отдельной кнопки вызова Moto AI.