Motorola Razr 70 Ultra показали в двух расцветках

Профильное издание Android Headlines и авторитетный информатор OnLeaks поделились качественными изображениями смартфона Motorola Razr 70 Ultra, официальный релиз которого ожидается в июне этого года. Аппарат демонстрируется в расцветках Orient Blue Alcantara и Pantone Cocoa Wood, к которым на выходе присоединится Pantone African Violet.

По предварительным данным, смартфон получит топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4700 мАч и поддержку 68-Вт быстрой проводной зарядки.