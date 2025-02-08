Motorola Razr Ultra 2025 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования складного смартфона Motorola Razr Ultra 2025, который еще не был представлен официально. Бенчмарк предсказуемо подтвердил наличие флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 2782 и 8457 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что оригинальный Moto Razr 50 Ultra оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4,0-дюймовым внешним OLED-дисплеем с кадровой частотой LTPO 1–165 Гц и разрешением 1272:1080 точек, 6,9-дюймовым гибким экраном CSOT OLED с разрешением 2640:1080 точек и частотой обновления 165 Гц (1–165 Гц LTPO), сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (телефото), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, а также поддержкой 45-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок соответственно.