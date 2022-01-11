Motorola Razr готовится к крупному апдейту

Motorola Razr, выпущенный в 2019 году, был одним из первых складных телефонов, завоевавших рынок. Он был уникален в том смысле, что у него был творческий и вдохновляющий дизайн. Это также вызвало сильную ностальгию (хорошую) у многих людей. В то же время, однако, у него было много недостатков, особенно из-за его цены, поэтому он оставался нишевым продуктом. Позже, в 2020 году, вышел Motorola Razr 5G, и он мало что изменил в формуле, несколько разочаровав фанатов, которые надеялись на что-то большее. Что ж, недавно появились слухи, что компания, принадлежащая Lenovo, работает над преемником, Razr 3, и новые утечки указывают на то, что у Motorola большие планы на него.

Информация поступает от источников, контактирующих с людьми из XDA-Developers, и они утверждают, что мы можем увидеть Motorola Razr с Snapdragon 8 Gen 1 и Android 12. Если эти прогнозы сбудутся, это означает, что мы получим первый Razr с чипсет флагманского уровня на борту. Говорят, что в сочетании с этим мощным чипом Motorola Razr 3 поставляется с 6,8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Более того, новый Razr может поставляться с NFC на борту, но, что более интересно, есть указание на вариант с поддержкой сверхширокополосного доступа (UWB). Поддержка UWB — это технология, которая открывает множество возможностей для телефонов, например, разблокировку автомобиля. Примером телефона, который также поддерживает эту технологию, является Pixel 6 Pro.
Комментарии и отзывы Motorola Razr
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