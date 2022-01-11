Motorola Razr готовится к крупному апдейту

Информация поступает от источников, контактирующих с людьми из XDA-Developers, и они утверждают, что мы можем увидеть Motorola Razr с Snapdragon 8 Gen 1 и Android 12. Если эти прогнозы сбудутся, это означает, что мы получим первый Razr с чипсет флагманского уровня на борту. Говорят, что в сочетании с этим мощным чипом Motorola Razr 3 поставляется с 6,8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Более того, новый Razr может поставляться с NFC на борту, но, что более интересно, есть указание на вариант с поддержкой сверхширокополосного доступа (UWB). Поддержка UWB — это технология, которая открывает множество возможностей для телефонов, например, разблокировку автомобиля. Примером телефона, который также поддерживает эту технологию, является Pixel 6 Pro.