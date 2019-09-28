Motorola Razr представят конце 2019 года

Motorola наконец то подтвердила информацию, что новинку назовут Razr.

Внутри смартфона расположился процессор Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти. Также к новинке приписывают 6.2-дюймовый экран с разрешением 2142×876p и дополнительным экраном для уведомлений с разрешением 800×600p.

Питаться будет аккумулятором ёмкостью 2750 мАч с фирменной быстрой зарядкой TurboPower на 27 Вт.

Смартфон выйдет в трех расцветках: Black, White и Gold. Стоимость примерно составит в районе 1500$

По информации источника американского издания CNET, Motorola планирует показать смартфон до конца этого года, а его продажи запланированы уже на 2020 год.