Motorola анонсировала новую раскладушку Razr с кодовым названием Maven

Компания Motorola скоро представит новую раскладушку серии Razr под кодовым названием Maven. Смартфон Motorola Razr (Maven) немного похож на прошлогодний Samsung Galaxy Z Flip3 благодаря двойной основной камере, расположенной на внешней стороне корпуса. Сканер отпечатков пальцев теперь расположен сбоку, он интегрирован в кнопку питания.

Основная камера будет иметь 50 МП датчик изображения и объектив с апертурой F/1.8. Дополнительно установлена ​​13 МП сверхширокоугольная камера, которую можно использовать для макросъемки. Для селфи используется 32 МП камера, расположенная в отверстии складного экрана. Motorola Razr (Maven) будет оснащена платформой SoC Snapdragon 8 Gen 1. Также ожидается, что устройство будет поставляться в другой версии с Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Телефон будет доступен с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ флэш-памяти.

Основной складной экран будет иметь разрешение Full HD+, но ничего не говорится о размерах внутреннего и внешнего дисплеев. Также нет ни слова о емкости аккумулятора устройства.

Ожидается, что устройство поступит в продажу в цветовых вариантах Quartz Black и Tranquil Blue. Вероятно, он будет запущен в Китае в конце июля или начале августа, после чего появится на мировых рынках.