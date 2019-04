Motorola готовит четыре новых смартфона

Линейка смартфонов Motorola G7 скоро пополнится четырьмя новыми устройствами, входящими в серию One: Motorola One, Motorola One Power, Motorola One Vision и Motorola One Action.

Первые два были первоначально выпущены в Китае как P30 и P30 Note, а во всем мире известные как Motorola One и One Power. Они получат сиквелы в этом году и выйдут на рынок слегка улучшенными версиями. Motorola One Vision , который представляет собой смартфон среднего класса на базе Android One, работающий на процессоре Samsung Exynos, а также 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти или 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ / 128 ГБ. Селфи камера будет вмонтирована в 6,2-дюймовый дисплей, что избавит от всевозможных «бровей». Питать устройство будет батарея на 3500 мАч.

Четвертый, Motorola One Action, до сих пор остается загадкой. Известно, что One Action будет специализироваться в съемке качественных фото и видео. Все четыре телефона принадлежат к среднему классу и будут работать под управлением Android One, поэтому цены на них будут соответствующая.