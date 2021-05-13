Motorola готовит к релизу инновационную беспроводную зарядку

На текущий момент на рынке электроники есть понятие «беспроводная зарядка», но на самом деле это немного ошибочное суждение, так как на самом деле данная зарядка используе провод для передачи энергии, просто энергия поступает из сети на саму станцию зарядки, а потом уже пользователь передает ее на свой смартфон при помощи индукционной зарядной площадки. То есть, технически, вы как использовали один кабель для зарядки своего смартфона, так и используете, просто не втыкаете его в свой смартфон. Но Motorola при сотрудничестве с компанией GuRu, которая занимается продвинутыми беспроводными технологиями, уже готова создать новое поколение зарядок, которое не будет использовать провода вообще. Это звучит как фантастика, но на самом деле такое развитие событий вполне реально.

Для передачи заряда компания планирует использовать специальные волны, которые будут передаваться от зарядной станции к устройству на большом расстоянии. Это достаточно сложно в техническом плане, но Xiaomi, например, тоже использует аналогичную разработку при создании своей собственной беспроводной зарядки. Когда именно данная технология выйдет в релиз никто, естественно, не знает, но разработка интересная. В будущем, когда такие технологии станут обыденностью, вы сможете спокойно заряжать смартфон, пока он будет лежать у вас в кармане, без использования зарядных станций, всевозможных проводов и так далее. Впрочем, сомневаемся, что Motorola сделает такую зарядку раньше других.