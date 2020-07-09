Motorola планирует выпустить бюджетный смартфон 5G с ценником ниже $ 500

Компания Motorola хочет "выпустить 5G устройство стоимостью менее $ 500 этой осенью. Компания не сообщает, будет ли устройство частью серии Moto G.

Чтобы предположить о том каким может быть будущий смартфон Motorola 5G стоимостью ниже $ 500, просто взгляните на Moto G 5G Plus. Это довольно стильный телефон с 6,7-дюймовым экраном с разрешением 1080 x 2520 пикселей и процессором Qualcomm Snapdragon 765. Смартфон оснащен четырьмя камерами на задней панели, двумя селфи-камерами и емкой батареей на 5000 мАч. Потребителю предлагается две конфигурации 4 ГБ/64 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ.