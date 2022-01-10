Motorola получила патент на смартфон с безумным дисплеем

В то время как некоторые компании отходят от дизайна смартфонов с изогнутым экраном, другие, похоже, доводят эту идею до новых крайностей. Например, довольно известные во всём мире энтузиасты из LetsGoDigital обнаружили еще одну патентную заявку, на этот раз изображающую нечто действительно необычное. Собственно, данная история началась в июне 2020 года, когда компания Motorola Mobility LLC подала патент в USPTO (Ведомство США по патентам и товарным знакам) на устройство с закруглённым дисплеем. Фактическое название заявки на патент гласит: «Унитарное предварительно сформированное натяжение по крайней мере с двух сторон корпуса электронного устройства». Это может показаться довольно скучным, но если вы посмотрите на рисунки в патентных документах, вы поймете эту идею. Motorola хочет сделать телефон, полностью завернутый в дисплей. То есть корпус смартфона это буквально и есть дисплей. Патент был официально опубликован 23 декабря 2021 года, что потенциально дало зеленый свет этому безумному дизайну.

Еще один последующий патент был подан в августе прошлого года и опубликован в тот же день в декабре. Во втором патенте описан способ реализации виртуальных кнопок на этом сумасшедшем концептуальном полноэкранном телефоне. Экран покрывает большую часть поверхности телефона, поэтому физического места для кнопок нет, отсюда и второй патент. Рисунки в патенте показывают видимую рамку только в верхней и нижней части концепта, в которой находятся порт USB-C, лоток для SIM-карты и решетка динамика. Еще один динамик расположен сверху, рядом с микрофоном и единственной физической кнопкой.