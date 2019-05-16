Motorola представила One Vision с экраном 21: 9, 48 МП камерой и процессором Exynos за 300 евро

Motorola представила свой новый телефон верхнего среднего уровня - One Vision. По доступной цене 300 евро Motorola One Vision уже доступна для покупки в Бразилии и некоторых частях Европы.

Наиболее интересной особенностью One Vision является сверхширокий 6,3-дюймовый ЖК-дисплей IPS с соотношением сторон 21: 9. Это делает телефон исключительно высокого роста, который все еще достаточно узок, чтобы удобно держать в руках. Дисплей имеет круглый вырез в углу для фронтальной камеры разрешением 25 Мп.

Вместо широко распространенных SoC Qualcomm и MediaTek в этой модели используется платформа Samsung — Exynos 9609. Объем оперативной памяти 4 ГБ, встроенной флэш-памяти — 128 ГБ. Сканер отпечатков интегрирован в фирменный логотип на задней панели.

Motorola установила перспективную основную камеру на 48 Мп. Идея этого огромного разрешения состоит не в том, чтобы позволить пользователям делать фотографии с разрешением 48 Мп, а в использовании технологии, которую Motorola называет Quad Pixel, но более широко известной как пиксельное объединение.

Телефон является частью программы Android One и запускается с Android 9 Pie. Питать новинку будет аккумулятор на 3500 мАч, способной к быстрой зарядке. Мото обещает до 7 часов использования после 15 минут зарядки от 0%. В течение следующих недель телефон также получит более широкий выпуск в Латинской Америке, а также в Азии, на Ближнем Востоке и Австралии.