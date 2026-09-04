Смартфон Philips S7221 5G оценили в 215 долларов

Сетевые источники сообщают о выходе на индийский рынок бюджетного смартфона Philips S7221 5G, который базируется на 6-нанометровой платформе Unisoc T8200 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой на 64 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5700 мАч, предустановленной операционной системой Android 16, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, стереодинамиками и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP64. Цена базовой конфигурации составляет эквивалент 215 долларов.

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