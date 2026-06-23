Представлен смартфон Realme P4x 4G с АКБ на 8000 мАч

Компания Realme выпустила 4G-версию смартфона Realme P4x, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Новинку также оснастили 12-нанометровой платформой UNISOC T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57, 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720:1570 точек, кадровой частотой 120 Гц, типичной яркостью 700 нит, защитным стеклом Gorilla Glass и DC-регулировкой яркости, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью eMMC 5.1, системой охлаждения с испарительной камерой общей площадью 11124 мм², основной камерой с 50-Мп главным модулем, селфи-камерой разрешением 5 Мп, поддержкой 45-Вт проводной и 10-Вт обратной проводной зарядок, прочным корпусом с усиленными углами, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, динамической подсветкой AI Pulse Light, боковым дактилоскопом и предустановленной операционной системой Android 16. Версия с 4/256 ГБ памяти оценена на дебютном малазийском рынке в эквивалент 190 долларов.