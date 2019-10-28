Motorola представила флагманский телевизор

Компания Motorola, о которой многие уже давно успели забыть, некоторое время назад показала свою новую линейку телевизоров. Стоит отметить, что ранее компания не делала телевизоров вообще и это совершенно новый продукт для компании. Теперь же сотрудники Motorola показали флагманскую модель телевизора, которая обладает целым перечнем преимуществ и должна стоить дешевле, чем потенциальные конкуренты по рынку. Диагональ дисплея телевизора составляет 73 дюйма при разрешении 4К, есть мощный процессор, который отвечает за обработку изображения и прочие важные функции, плюс у продукта есть система умного телевизора, позволяющая ставить контент вроде приложений в память устройства. Стоит такая радость всего 1700 долларов.