Motorola представила ноутбук Moto Book 60 и планшет Moto Pad 60 Pro

Сегодня компания Motorola представила сразу два новых устройства — планшет Moto Pad 60 Pro и ноутбук Moto Book 60. Оба выполнены в узнаваемой стилистике Pantone и предлагают сбалансированные характеристики в среднем ценовом сегменте. Планшет Moto Pad 60 Pro построен на процессоре Dimensity 8300 и доступен с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Объём встроенного хранилища составляет 128 или 256 ГБ, при этом есть слот для карты памяти microSD до 1 ТБ. Экран у планшета крупный — 12,7 дюйма, LTPS LCD-матрица, с разрешением 2944 на 1840 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Устройство поддерживает фирменный стилус Moto Pen Pro, который входит в комплект поставки. Звук обеспечивают четыре динамика JBL с поддержкой Dolby Atmos. Также в систему интегрированы AI-инструменты Google, а ёмкость аккумулятора составляет 10200 мАч, плюс поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Камеры скромные — 13 Мп основная и 8 Мп фронтальная. Впрочем, стоит модель 280 долларов.

Moto Book 60 — Windows-ноутбук с процессором Intel Core i5 или Intel Core i7, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ либо 1 ТБ. У ноутбука имеется 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K и стереодинамики с Dolby Atmos. Аккумулятор на 60 Вт·ч поддерживает зарядку через USB Type-C мощностью 65 Вт. Этот ноутбук стоит 785 долларов и, честно говоря, за эти деньги шансов на популярность у него нет. У Apple есть MacBook Air за 999 долларов — он является куда более желанной покупкой.
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