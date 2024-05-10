Motorola представила смартфон G Stylus 5G (2024)

Сегодня компания Motorola официально представила новый смартфон среднего класса под названием Moto G Stylus 5G (2024) — собственно, информация об этом гаджете появилась в сети ещё в январе текущего года, а теперь устройство отправили в официальную продажу. Данный смартфон поставляется с улучшенным стилусом, который имеет новый дизайн, большую площадь контакта и улучшенное программное обеспечение, благодаря которому использовать этот карандаш будет куда удобнее в повседневной жизни. Производитель отмечает, что задержка ввода была сокращена, процесс ведения заметок упрощён, а также появился новый пользовательский интерфейс для доступа к функциям, связанным со стилусом.

Также смартфон оснастили поддержкой оптического распознавания символов — пользователь может извлечь текст из написанного или напечатанного документа с помощью приложения Moto Note, чтобы затем иметь возможность редактировать или использовать этот текст по своему усмотрению. Также Moto G Stylus 5G (2024) оснащён 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1080x2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который также комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ расширяемой встроенной памяти. Имеется у смартфона основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией, ультраширокоугольная камера на 13 Мп с углом обзора 120 градусов и фронтальная камера на 32 Мп с диафрагмой f/2.4.