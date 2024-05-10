Motorola представила смартфон G Stylus 5G (2024)

Сегодня компания Motorola официально представила новый смартфон среднего класса под названием Moto G Stylus 5G (2024) — собственно, информация об этом гаджете появилась в сети ещё в январе текущего года, а теперь устройство отправили в официальную продажу. Данный смартфон поставляется с улучшенным стилусом, который имеет новый дизайн, большую площадь контакта и улучшенное программное обеспечение, благодаря которому использовать этот карандаш будет куда удобнее в повседневной жизни. Производитель отмечает, что задержка ввода была сокращена, процесс ведения заметок упрощён, а также появился новый пользовательский интерфейс для доступа к функциям, связанным со стилусом.

Также смартфон оснастили поддержкой оптического распознавания символов — пользователь может извлечь текст из написанного или напечатанного документа с помощью приложения Moto Note, чтобы затем иметь возможность редактировать или использовать этот текст по своему усмотрению. Также Moto G Stylus 5G (2024) оснащён 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1080x2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, который также комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ расширяемой встроенной памяти. Имеется у смартфона основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией, ультраширокоугольная камера на 13 Мп с углом обзора 120 градусов и фронтальная камера на 32 Мп с диафрагмой f/2.4.
Infinix Note 40 Pro+ 5G получит поддержку беспроводной заряд…
В сети появились подробности о смартфоне Infinix Note 40 Pro+ 5G, который еще не был представлен официаль…
Официально: Vivo V30e получит батарею на 5500 мАч…
Компания Vivo официально объявила, что презентация смартфона Vivo V30e состоится в Индии уже 2 мая. Также…
Honor Magic6 тоже получит поддержку 5.5G…
В настоящее время в Китае новым трендом является сотовая связь нового поколения под названием 5.5G — комп…
Redmi K40 обновили до HyperOS …
Компания Xiaomi объявила о выпуске бета-версии фирменной операционной системы HyperOS на основе Android 1…
Новую версию OPPO Find X7 показали на фото …
Недавно компания OPPO новую версию смартфона Find X7 в белом цвете, а сегодня в сети появились первые жив…
Huawei завершила партнёрство с Porsche Design…
Сегодня компания Porsche Design официально подтвердил порталу Android Authority, что сделка с Huawei боль…
Redmi Turbo 3 показали на рендерах …
В сеть утекли качественные изображения и первое живое фото смартфона Redmi Turbo 3, официальная презентац…
Смартфон-раскладушка Infinix Zero Flip замечен в сети …
Профильный ресурс Android Headlines обнаружил в базе данных регулятора EEC упоминание складного смартфона…
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor