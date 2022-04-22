Motorola представила смартфоны Moto G Stylus 5G и Moto G 5G 2022

Motorola представила сегодня два новых смартфона Moto G Stylus 5G и Moto G 5G 2022. Moto G Stylus 5G (2022) является преемником смартфона Moto G Stylus.

Moto G Stylus 5G (2022) построен на базе 6,8-дюймового ЖК-дисплея FullHD+ с частотой 120 Гц и оснащен процессором Snapdragon 695 SoC с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Что касается программного обеспечения, смартфон работает на Android 12 с оболочкой My UX.

Смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, к которой присоединяются сверхширокие 8-мегапиксельные и 2-мегапиксельные сенсоры. А на передней панели расположилась 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Moto G Stylus 5G (2022) поставляется со встроенным стилусом, который позволяет быстро делать заметки, писать, рисовать наброски и редактировать фотографии на телефоне. Moto G Stylus 5G (2022) также поставляется с приложением Moto Note, которое упрощает быстрое написание чего-либо, поскольку позволяет писать, не разблокируя телефон. Остальные особенности Moto G Stylus 5G (2022) включают боковой сканер отпечатков пальцев, водоотталкивающий дизайн, разъем для наушников 3,5 мм, порт USB-C и NFC. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой TurboPower 10 и Quick Charge 3.0.

Moto G 5G (2022) оснащен процессором Dimensity 700 SoC и 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ 90 Гц. Он работает под управлением My UX на базе Android 12 из коробки и поставляется с одной конфигурацией памяти 6 ГБ / 256 ГБ. Однако у смартфона есть возможность расширения хранилища до 512 ГБ с помощью карты microSD. Moto G 5G (2022) оснащен 13-мегапиксельной селфи-камерой и системой с тремя камерами на задней панели, которая представляет собой комбинацию 50-мегапиксельной основной, 2-мегапиксельной макросъемки и 2-мегапиксельной камеры глубины. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Moto G 5G (2022) поставляется с боковым сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации, а внизу находится порт USB-C. Также есть разъем для наушников 3,5 мм для тех, кто предпочитает слушать музыку через проводные наушники.