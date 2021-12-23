Motorola представила список смартфонов, получивших обновление до Android 12

Смартфоны Motorola выпускаются под собственным фирменным скином My UX, который предлагает почти стандартную версию операционной системы Android. Теперь компания намерена обновить свои смартфоны новой версией программного обеспечения - Android 12. Компания, обнародовала список смартфонов, которые будут обновлены до операционной системы Android 12. Кроме того, компания также раскрыла подробности того, чего следует ожидать от новой версии.

Motorola подтвердила, что компания начнет выпуск последнего обновления версии Android 12 для своих смартфонов с февраля 2022 года. Вот список устройств, которые получат обновление: Razr 5G, Razr 2020, Motorola Edge 20 Pro, Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite, Motorola Edge 20 Fusion, Motorola Edge (2021 год), Motorola Edge 5G UW, Motorola Edge Plus, Motorola Ene 5G Ace, Motorola One 5G UW Ace, Moto G200 5G, Moto G71 5G, Moto G51 5G, Moto G41, Moto G31, Moto G100, Moto G60s, Moto G60, Moto G50 / Moto G50 5G, Moto G40 Fusion, Moto G30, Moto G Power (2022 год), Moto G Pure, Moto G Stylus 5G.

Компания сообщила, что в новом обновлении Android 12 появится система Material You для персонализации пользовательского интерфейса. Появятся виджеты беседы, которые помещают контакты, с которыми вы часто общаетесь, в центр главного экрана.