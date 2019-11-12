Motorola представила «умные» часы Moto 360 стоимостью в 350 долларов

Бренд Motorola представила «умные» часы Moto 360 с 1,2-дюймовым экраном и разрешением 390 на 390 пикселей. В основе устройства лежит чипсет Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Сообщается, что экран имеет функцию Always on Display, благодаря которой даже при блокировке на дисплей выводится самая необходимая информация. Программным интерфейсом служит Google Wear OS. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC-чип, аккумулятор на 355 мА.ч и навигатор GPS-ГЛОНАСС-Beidou-Galileo. Приобрести новинку можно за 350 долларов.