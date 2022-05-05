Motorola представит на своем мероприятии 10 мая флагман Frontier

Этот смартфон может иметь 6,67-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Он может работать на грядущем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Говорят, что Motorola Frontier имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Его тройная задняя камера может быть оснащена 200-мегапиксельным датчиком изображения ISOCELL HP1. Также ожидается, что смартфон будет оснащен 60-мегапиксельной камерой для селфи. Кроме того, его батарея емкостью 4500 мАч может поддерживать проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.