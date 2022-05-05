Motorola представит на своем мероприятии 10 мая флагман Frontier

Motorola объявила, что проведет презентацию 10 мая в 11:30 по восточному времени в Китае. Бренд смартфонов, принадлежащий Lenovo, не раскрыл информацию ни одного из смартфонов, которые могут быть представлены во время предстоящего запуска. Ожидается одним из таких телефонов является флагман под кодовым названием Frontier.

Этот смартфон может иметь 6,67-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Он может работать на грядущем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Говорят, что Motorola Frontier имеет 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Его тройная задняя камера может быть оснащена 200-мегапиксельным датчиком изображения ISOCELL HP1. Также ожидается, что смартфон будет оснащен 60-мегапиксельной камерой для селфи. Кроме того, его батарея емкостью 4500 мАч может поддерживать проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.