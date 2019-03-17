Motorola принимает предварительные заказы на Moto G7 Power

Если огромная батарея - самая важная функция, которую вы хотите видеть на новом смартфоне, вам повезло. Motorola начала принимать предварительные заказы на Moto G7 Power, с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Производитель обещает три дня работы без подзарядки. Отсюда и использование слова «Питание» в названии телефона. С Turbo Charge вы получите до 9 часов автономной работы всего за 15 минут. Устройство предлагается по цене $ 249,99.

Moto G7 Power оснащен 6,2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720 x 1570 (HD +) и соотношением сторон 19,63: 9. Внутри Snapdragon 632, а также 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Слот microSD объемом 512 ГБ доступен для тех, кто ищет дополнительное хранилище. Основная камера имеет разрешение 12 МП, а на передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера. Телефон защищен от влаги и пыли нанопокрытием P2i.