Motorola работает над более доступной версией One Vision

2019-06-12, Автор - Anna; Продукт - Motorola One Action; [29]
В то время как Motorola One Vision еще не реализована во всем мире, компания уже работает над ее доступной альтернативой. Этот телефон будет называться Motorola One Action и является доступным средним предложением от Motorola, чтобы побороться с конкурирующими китайскими производителями.

Motorola One Action использует тот же набор микросхем, что и One Vision - чипсет Exynos 9609 в паре с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предлагается One Action с вариантами 32, 64 и 128 ГБ. Он будет работать на стандартной версии Android и аккумуляторе емкостью 3500 мАч.

В списке GeekBench говорится, что One Action будет оснащен 6,3-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD +. В отличие от One Vision со стеклянной задней панелью, One Action предлагает пластиковый корпус. На задней панели новинка будет иметь тройную настройку камеры сзади с 12,6 МП основным сенсором. Фронтальная камера также будет использовать 12,6 МП камеру.

Поскольку Motorola One Vision стоит около $ 300, One Action может обойтись всего в $ 250 или меньше.

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