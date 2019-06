Motorola работает над смартфоном Moto E6 Plus с чипом MediaTek Helio P22

Новинку заметили в базе данных теста производительности Geekbench c названием Moto E6 Plus. Аппарат, согласно отчёту, имеет 2 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 9 Pie. В отличие от обычной версии, за производительность Moto E6 Plus будет отвечает процессор MediaTek Helio P22. Это восьмиядерное решение с максимальной тактовой частотой 2.0 ГГц. В одноядерном тесте устройство на его основе набирает 820 баллов, а в многоядерном — 3637 баллов.

Других подробностей о смартфоне, к сожалению, нет. Можно лишь предположить, что новинку также оснастят широкоформатным дисплеем, сканером на задней стороне и двойной основной камерой.

Moto E6 Plus могут представить уже в этом месяце с ценником до 150 долларов США.