Motorola работает над загадочным полноэкранным смартфоном

Motorola готовит к выпуску новый телефон, но пока его характеристики и название держатся в секрете. Новинка должна получить «полностью экранный» дизайн, который будет включать в себя тонкие, как бритва, боковые панели и как ни странно, достаточно большой подбородок для размещения полноразмерного логотипа компании.

В сети появились два изображения демонстрирующие переднюю панель загадочного телефона во всей своей красе, а также боковой регулятор громкости и кнопку питания. Самой интересной деталью, конечно же, является отсутствие фронтальной камеры. Предполагается, что Motorola готовится к внедрению какой-либо всплывающей системы визуализации.