Motorola рассекретила параметры Moto G54

На сайте компании Motorola появились официальные изображения и характеристики смартфона Moto G54, официальный релиз которого ожидается только 5 сентября. Итак, новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 20:9, разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой IMG BXM-8-256, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой разрешением 16 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от влаги (IP52), батареей ёмкостью 6000 мАч и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.