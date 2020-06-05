Motorola razr станет больше

Некоторое время назад в этом году в продажу поступил смартфон Motorola razr, который не только смотрится весьма необычно, но еще и обладает совершенно уникальным экраном, который складывается пополам. Конечно, многие пользователи полюбили этот гаджет, но покупать его в больших объемах никто не стал, так как дорого и на самом деле это довольно компактный гаджет с небольшим дисплеем. В компании решили исправить проблему, подготовив к релизу новую версию смартфона с большей диагональю дисплея. Пока что не совсем понятно, когда именно состоится релиз или хотя бы анонс новинки, но если вы большой фанат складных гаджетов, то стоит подождать эту новинку. Она будет крайне интересной и позволит пользователю насладиться картинкой на дисплее.