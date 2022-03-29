Motorola стала третьим по величине брендом смартфонов в США

Рынок США приветствует нового лидера в индустрии смартфонов, поскольку Motorola стала третьим по величине брендом смартфонов в стране. Motorola в настоящее время принадлежит Lenovo, и компании удалось занять 3-е место, что более чем вдвое превышает рост в США за последний год. Источник сообщает, что продажи Motorola в США выросли на 131% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, что является впечатляющим достижением.

Motorola была крупнейшим OEM-производителем мобильных телефонов в США еще в 2008 году. Тогда на рынке доминировали мобильные кнопочные телефоны. Однако это первый раз, когда компании удалось войти в тройку лидеров на рынке автономных смартфонов. Motorola также претендует на второе место в индустрии смартфонов в США благодаря телефонам стоимостью от 400 долларов и ниже. В значительной степени причиной успеха Motorola является уход LG с рынка смартфонов, учитывая, что это место было зарезервировано LG до того, как компания закрыла свое подразделение смартфонов. Apple и Samsung, сумели занять самую высокую долю рынка в США за последний год с долей рынка 58% и 22%. Конечно, Motorola, получившая всего 10%, выглядит крошечной по сравнению с гигантами.