Motorola трудится над смартфоном со всплывающей камерой

Компания Motorola активно работает над своим первым смартфоном со всплывающей селфи-камерой.

В сети появилось пара практических фотографий, которые изображают загадочный новый телефон Motorola с выдвижной камерой. Сам модуль расположен с правой стороны и напоминает тот, который присутствует на OnePlus 7 Pro. Пока неизвестно какой датчик получит это устройство.

Как и многие устройства Motorola, телефон может похвастаться большим дисплеем в сочетании с относительно тонкими рамками. Другие внешние детали включают в себя небольшой динамик-вкладыш по краю рамки и регулятор громкости на правой стороне телефона в сочетании с клавишей питания.