Motorola выпускает смартфон Moto G32 по цене 210 евро

Компания Motorola представила Moto G32 европейского и других рынков. Телефон также появится в Индии и Латинской Америке. Ориентировочная стоимость модели составляет 210 евро.

Moto G32 основан на базе мобильной платформы Snapdragon 680. Доступные конфигурации включают 4/64 ГБ и 6/128 ГБ памяти. Устройство получило 6,5-дюймовый ЖК-дисплей FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Новинка имеет основную камеру на 50 МП и 16 МП селфи-камеру.

Смартфон Moto G32 доступен в версиях с одной и двумя SIM-картами. Он поддерживает сети 4G, а также Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC и порт USB-C. Водоотталкивающий корпус доступен в трех цветах: Mineral Grey, Satin Silver и Rose Gold.

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