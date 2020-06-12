Motorola выпустила два бюджетных смартфона Moto G Fast и Moto e

Motorola расширила свой ассортимент представив две модели Moto G Fast и Moto e. Оба смартфона относятся к бюджетному сегменту. Смартфон Moto G Fast будет запущен сегодня по цене 199 долларов, а модель Moto E по цене 149 долларов.

Moto G Fast оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 665, 3 Гб ОЗУ и встроенной памятью на 32 Гб. Камера 16 Мп с быстрой фокусировкой для четких фотографий. Емкость батареи составляет 4000 мАч. Дисплей смартфона 6,4 дюйма с разрешением HD + Max Vision. Смартфон оснащен мощным динамиком.

Смартфон Moto e оснащен 13 Мп камерой. Емкость аккумулятора меньше, чем у Moto G Fast и составляет 3550 мАч. Смартфон имеет 6,2 дюймовый экран и сканер отпечатков пальцев. Процессор Qualcomm Snapdragon 632, смартфон работает на ОС Android 10.
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