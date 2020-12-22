Motorola выпустит Android 11 на своих смартфонах

За исключением Samsung, большинство бывших гигантов мобильной индустрии теперь стали скорее сносками в истории, уступив топ китайским компаниям. И хотя Motorola тоже явно проиграла битву за пьедестал, производитель всё ещё пытается выдержать конкуренцию, выпуская новые гаджеты и дорабатывая старые. Сейчас, например, когда приближается конец 2020 года, Motorola показала список смартфонов, которые получат Android 11. Список устройств действительно приличный и состоит из более чем двадцати позиций. Но, естественно, речь идет о смартфонах годичной давности, тогда как более старые устройства обновление, естественно, не получат. Но это уже хорошая новость для поклонников компании, которые хотят оставаться верными бренду.