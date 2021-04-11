Motorola выпустит еще два новых телефона серии G

Компания Motorola планирует выпустить в Индии ещё два новых смартфона серии Moto G.

Два новых смартфона станут частью серии смартфонов G. Серия G - это устройства компании среднего класса, которые исторически были популярны на Индийском субконтиненте. По слухам, компания выпустит эти устройства с лучшими техническими характеристиками среди смартфонов среднего сегмента в Индии на сегодняшний день.

К сожалению, в настоящее время неизвестно, что включают в себя эти лучшие функции. Поскольку компания Motorola сильно уступила позиции в Индии китайским технологическим гигантам, таким как Xiaomi, особенно в сегменте среднего класса.