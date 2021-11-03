Motorola выпустит три функциональных телефона - Moto A10, A50, A70

Ожидается, что Motorola выпустит на рынок Индии три новых функциональных телефона. Moto 10, Moto 50 и Moto 70 будут иметь аккумуляторы емкостью 1750 мАч, поддержку двух SIM-карт и двухлетнюю гарантию на замену.

Moto A10 и Moto A50 будут поставляться с чипсетом MT6261D от Mediatek. У них будет цветной экран 1,8 дюйма, а также фонарик, активируемый физической кнопкой. Сверху есть слот для карты micro SD (до 32 ГБ) и аудиоразъем 3,5 мм. У Moto A70 похожий внешний вид, но экран больше - 2,4 дюйма. Источники сообщают, что внутри телефона будет установлен чипсет Unisoc, но остальное останется прежним - одна камера на задней панели, светодиодный фонарик, беспроводной FM, диктофон и т.д. Ожидается, что Moto A10 будет стоить около 20 долларов, а Moto A50 и Moto A70 будут стоить менее 25 долларов.