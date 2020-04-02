Mozilla запустила фонд для борьбы с COVID-19

2020-04-02, Автор - Ramil; Продукт - Mozilla; [54]
Крупная компания Mozilla объявила о создании фонда, выделив по 50 тысяч долларов на технологичные проекты помогающих бороться с вирусом.

Компания ищет технологичные проекты с открытым исходным кодом, борющихся с пандемией коронавируса COVID-19. На каждый проект Mozilla обещала выделить по 50 тысяч долларов.

Подойдут как аппаратные, так и программные проекты (Плагины для браузеров). Заявки на участие в конкурсе принимаются из любой точки земного шара. Компания будет финансировать только готовые проекты, проекты находящиеся на стадии разработки вряд ли получат поддержку.

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