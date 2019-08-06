Мультимедийный ноутбук ASUS VX60GT, с процессором Core i7-9750H, GTX 1650.

ASUS выводит на рынок еще один 15,6-дюймовый ноутбук, и компания, представила его как мультимедийное устройство со спецификациями, конкурирующими с Dell XPS 15.

Мультимедийный ноутбук, VX60GT с процессором Intel Core 9-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650, до 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD. Дополнительный IPS 120 Гц с разрешением 1080p. Устройство имеет размеры 359 x 248 x 21,9 мм и весит 1,9 кг, более компактный, чем ZenBook Pro 15 UX580GE, и при этом толще на 3 мм. VX60GT также имеет неплохой выбор портов: ASUS включает 4x USB, 1x HDMI, RJ-45 и полноразмерный кард-ридер SD. Два из его портов типа A работают только на более медленном стандарте USB 2.0, но третий тип A и единственный тип C оба являются USB 3.1 Gen 1. Устройство имеет только один слот SO-DIMM с 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 припаиваются к материнской плате и имеет батарею на 42 Втч.