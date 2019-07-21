Мультизарядное устройство FamilyCharger для одновременной зарядки 5 устройств

Компания ElevationLab анонсировала уникальное зарядное решение для зарядки несколько iPhone, iPad и других устройств. FamilyCharger позволяет заряжать пять устройств в одном месте без дополнительных шнуров через три Lightning, один microUSB и один разъем USB-C. Блок питания мощностью 65 Вт подает до 2,4 А к каждому разъему через один плетеный кабель длиной 2,7 м.

Новинка поставляется с креплениями для шнура, позволяющими прокладывать кабель по вертикальным стенам, столам или книжным шкафам. ElevationLab утверждает, что сертифицированное для Apple MFi мультизарядное устройство занимает наименьшую площадь среди всех подобных устройств. ElevationLab FamilyCharger обойдется в $ 74,95 с адаптером питания мощностью 65 Вт. Также можно приобрести только за шнур за $ 49,99.