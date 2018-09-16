Muze E5 LTE и его характеристика

2018-09-16, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Muze E5 LTE; [93]
Главное устройство для съемки снабжено оптическим сенсором на 13 МП, системой автофокуса и фото вспышкой на светодиодах. Лицевая камера также имеет фотовспышку, ее разрешение равно 5 МП.IPS-дисплей формата 18:9 получил размер 5,5 дюйма. Он обеспечивает разрешение 1440 х 720 пикселей. Батарея устройства имеет повышенную емкость на 4000 мАч.Полноэкранный девайс Muze E5 LTE изготовлен на основе 4-ядероного мобильного процессора MT6739, работающего на частоте 1.3 ГГц. Программным интерфейсом служит Android Oreo версии 8.1. Название модели указывает на поддержку сотовых сетей 4G LTE. Объем памяти невелик: всего 2 ГБ ОЗУ.Также имеется слот расширения для карт microSD, объем ограничен 128 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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