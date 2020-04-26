Музыкальный сервис Apple Music теперь доступен на телевизорах Samsung

Музыкальный сервис Apple Music является очень популярным, имеет интуитивный пользовательский интерфейс. Недавно, сервис получил нового веб-клиента, что позволила сервису стать доступным на большинстве платформ: iOS, Android, Mac, Windows и Linux.

Добавление сервиса произошло несмотря на то, что компании являются прямыми конкурентами на мировом рынке. Samsung в последнее время добавляет все больше и больше функций и предложений в свою Smart TV платформу. Теперь владельцы смарт-телевизоров Samsung могут загрузить приложение Apple Music из магазина Samsung Smart TV App Store и использовать учетную запись Apple.