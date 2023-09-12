NACON представила наушники RIG 900 MAX HX

Компания NACON, достаточно известный представитель индустрии гарнитур, представила новые наушники RIG 900 MAX HX, которые выделяются на фоне конкурентов самыми современными техническими характеристиками и возможностями. Соответственно, RIG 900 MAX HX является первой в отрасли игровой гарнитурой, поддерживающей персонализированное звучание Dolby Atmos. Приложение Dolby Personalization сканирует форму ушей, головы и плеч пользователя, создавая таким образом акустическую карту, адаптированную специально для конкретного человека. В результате производитель обещает насыщенный трёхмерный звуков, который придаёт глубину и объём звуковой сцене. Более того, данное решение позволяет наушникам более точно определять местоположение объекта в пространстве, так что геймер в тех же шутерах может понять откуда идёт враг, стреляют или бросают гранаты противники.

Если говорить о технических характеристиках устройства, то наушники RIG 900 MAX HX поддерживают беспроводное соединение с низкой задержкой на частоте 2,4 ГГц и Bluetooth 5.1, что даёт возможность реализовать двухканальную связь для более надёжного соединения и отсутствия проблем с подключением. Также компания заявляет о 50-60 часах автономной работы при молниеносном беспроводном подключении, что довольно неплохо для беспроводных наушников такого формата — всё же не хочется постоянно между игровыми сессиями заряжать свои наушники, оставаясь без возможности играть.