NBC будет транслировать Олимпийские игры в 8К и VR

Кроме того, вещатель планирует транслировать материалы и основные моменты из 10 других видов спорта на протяжении всей Олимпиады, включая горные лыжи, бобслей и конькобежный спорт. Если вы пропустили Церемонию открытия или хотите увидеть ее с нового ракурса, вы также можете пересмотреть событие с точки зрения спортсменов, принявших участие в параде наций. Когда Олимпийские игры 2022 года закончатся в конце этого месяца, NBC также предложит интерактивную трансляцию церемонии закрытия. Если у вас нет доступа к гарнитуре Quest 2, вы все равно можете наслаждаться играми в формате 4K HDR со звуком Dolby Atmos. NBCUniversal будет транслировать контент в более высоком разрешении в прайм-тайм и Prime Plus, с фигурным катанием, лыжным спортом, сноубордом, хоккеем, бобслеем и другими видами спорта, которые получат особое внимание.