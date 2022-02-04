NBC будет транслировать Олимпийские игры в 8К и VR

В преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине появилось больше способов, чем когда-либо, наблюдать за соревнованиями сборной своей страны и спортсменов со всего мира, в том числе в формате 8K VR. В этом месяце NBC Universal и материнская компания Comcast будут транслировать более 150 часов интерактивного контента из игр именно в этом формате. Впрочем, сразу стоит отметить, что чтобы посмотреть этот репортаж, вам понадобится логин TV Everywhere и гарнитура Quest 2 от Meta. После того, как вы загрузите приложение NBC Olympics VR by Xfinity, вы сможете смотреть трансляции шести видов спорта в прямом эфире и по запросу, включая фигурное катание, хоккей и сноубординг, с обзором на 180 градусов. Для некоторых событий NBC также предложит несколько точек зрения на действие.

Кроме того, вещатель планирует транслировать материалы и основные моменты из 10 других видов спорта на протяжении всей Олимпиады, включая горные лыжи, бобслей и конькобежный спорт. Если вы пропустили Церемонию открытия или хотите увидеть ее с нового ракурса, вы также можете пересмотреть событие с точки зрения спортсменов, принявших участие в параде наций. Когда Олимпийские игры 2022 года закончатся в конце этого месяца, NBC также предложит интерактивную трансляцию церемонии закрытия. Если у вас нет доступа к гарнитуре Quest 2, вы все равно можете наслаждаться играми в формате 4K HDR со звуком Dolby Atmos. NBCUniversal будет транслировать контент в более высоком разрешении в прайм-тайм и Prime Plus, с фигурным катанием, лыжным спортом, сноубордом, хоккеем, бобслеем и другими видами спорта, которые получат особое внимание.