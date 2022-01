NVIDIA анонсирует новинки GeForce для ноутбуков и настольных ПК

NVIDIA продолжает совершенствовать платформу для геймеров и создателей контента, представив более 160 игровых и Studio ноутбуков GeForce®, а также новые графические процессоры и технологии GeForce RTX® для настольных ПК и ноутбуков.

Компания также представила новый контент с ускорением RTX и анонсировала расширение платформы облачных игр GeForce NOW™ и экосистемы NVIDIA Studio, включая доступность платформы NVIDIA Omniverse™ для массовых создателей контента.

Ведущие мировые производители выводят на рынок более 160 игровых и Studio ноутбуков на базе революционной архитектуры NVIDIA Ampere с RT-ядрами второго поколения для трассировки лучей и тензорными ядрами третьего поколения для DLSS и ИИ. Новая платформа позволяет создавать самые тонкие, легкие и мощные ноутбуки на свете.

Новинки на базе CPU последнего поколения доступны в широком спектре форм-факторов и опций, включая два экрана, трансформируемый дизайн, 14-дюймовые экраны, поддержку G-SYNC® и 1440p.

Выход графического процессора для ноутбуков GeForce RTX 3080 Ti впервые позволяет установить в ноутбуки флагманский класс графических процессоров 80 Ti. С 16 ГБ памяти GDDR6, также впервые доступной в ноутбуке, RTX 3080 Ti обеспечивает производительность выше, чем настольный NVIDIA TITAN RTX™. Цена на ноутбуки с RTX 3080 Ti стартует с 2499 долларов.

Новый GeForce RTX 3070 Ti до 70% быстрее ноутбучного RTX 2070 SUPER и способен обеспечить 100 кадров в секунду при разрешении 1440p. Ноутбуки с RTX 3070 Ti доступны по цене от 1499 долларов. NVIDIA также представила четвертое поколение технологий Max-Q, которые произвели революцию в ноутбуках четыре года назад. Компания представила CPU Optimizer, Rapid Core Scaling и Battery Boost 2.0, которые призваны еще больше повысить эффективность, производительность и время автономной работы.

NVIDIA продолжает расширять свою платформу Studio, представляя новые аппаратные и программные решения и эксклюзивные приложения, которые помогают разработчикам быстрее переходить от концепции к реализации проекта.

Крупное обновление получило NVIDIA Canvas - приложение для рисования, которое использует искусственный интеллект для создания пейзажей из скетчей. Обновленное приложение, построенное на базе технологии NVIDIA GauGAN2®, создает изображения с разрешением в 4 раза больше, чем раньше, и получило пять дополнительных элементов, включая цветы и кусты. Новое приложение Canvas можно загрузить бесплатно.

Платформа NVIDIA Omniverse, еще больше обогащающая экосистему NVIDIA Studio, теперь доступна бесплатно миллионам создателей контента, обладающим платформой GeForce RTX и GPU NVIDIA RTX. Платформа NVIDIA для совместной работы над 3D дизайн-проектами и моделирования виртуального мира в реальном времени позволяет художникам, дизайнерам и создателям контента совместно работать в лучших приложениях для творчества со своих ноутбуков или рабочих станций на базе RTX.

Новая функция платформы, Omniverse Nucleus Cloud, позволяет легко делиться большими трехмерными сценами Omniverse 3D одним щелчком мыши. Художники могут сотрудничать в реальном времени из любой точки мира без необходимости в передаче больших массивов данных.

NVIDIA также представила новые возможности платформы для приложения Omniverse Machinima, которое позволяет совместно в реальном времени анимировать персонажей и управлять ими в виртуальных мирах, с дополнительными бесплатными игровыми персонажами, объектами и средами. Приложение Omniverse Audio2Face, который быстро и легко генерирует выразительную лицевую анимацию на базе лишь аудиоисточника, получило обновление и теперь поддерживает Blendshape и прямой экспорт в Epic MetaHuman.

NVIDIA расширяет семейство графических процессоров на базе архитектуры NVIDIA Ampere с выпуском GeForce RTX 3050.

RTX 3050 - это первый настольный графический процессор 50-го класса, который позволяет играть в новейшие игры с трассировкой лучей с 60 кадрами в секунду и таким образом открывает возможности архитектуры для еще большего числа геймеров. С RTX 3050 технология трассировки лучей, которая уже стала стандартом в играх, становится массово доступной.

Для 75% геймеров, все еще играющих на графических процессорах GTX, GPU 3050, который также имеет RT-ядра второго поколения и тензорные ядра третьего поколения для DLSS и ИИ, представляет собой доступную возможность апгрейда до уровня RTX.

С ростом мирового киберспорта спрос на соответствующие мониторы удваивается ежегодно. Дисплеи 1080p царили в мире киберспорта более десяти лет, так как более низкое разрешение обеспечивало более высокую частоту кадров и частоту обновления. С новыми графическими процессорами GeForce RTX, обеспечивающими более 360 кадров в секунду в 1440, киберспорт готов к переменам.

NVIDIA анонсировала четыре новых дисплея в киберспортивной категории 1440p. ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN имеет частоту обновления 360 Гц. AOC AG274QGM - AGON PRO Mini LED, MSI MEG 271Q Mini LED и ViewSonic XG272G-2K Mini LED оснащены мини-светодиодами с частотой обновления 300 Гц. Все имеют поддержку NVIDIA Esports Vibrance, Dual-Format и Reflex Analyzer.

Экосистема GeForce NOW продолжает обрастать новыми играми, устройствами и улучшенными сетями. Сегодня NVIDIA объявила о расширении партнерства с Electronic Arts и о доступности с сегодняшнего дня Battlefield 4 и Battlefield V на платформе GeForce NOW.

NVIDIA также объявила о партнерстве с Samsung для интеграции GeForce NOW в телевизоры Smart TV, начиная со второго квартала этого года. В прошлом месяце бета-версия приложения GeForce NOW уже была интегрирована в телевизоры LG 2021 WebOS Smart TV. Благодаря партнерству с AT&T, новатору в сфере 5G, GeForce NOW переносит возможности PC-гейминга на мобильные устройства. Начиная с января клиенты AT&T с устройствами 5G по безлимитному тарифному плану 5G или другому подходящему безлимитному тарифному плану получат бесплатную полугодовую подписку на GeForce NOW Priority.