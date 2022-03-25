NVIDIA будет поставлять адаптер питания в комплекте с GeForce RTX 3090 Ti

Для тех, кто хочет приобрести видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, но не хочет приобретать новые блоки питания с разъемом 12VHPWR, сегодня появились хорошие новости, поскольку NVIDIA, будет поставлять адаптер питания в комплекте с картами. Однако у адаптера есть свои требования, поскольку это адаптер типа «три к одному», а это означает, что ваш блок питания все равно должен иметь как минимум три 8-контактных разъема питания типа PCIe. Говорят, что адаптер может обеспечивать мощность 450 Вт для будущей видеокарты, что совпадает с различными утечками о GeForce RTX 3090 Ti.

Стоит иметь в виду, что эти типы адаптеров не позволят видеокарте взаимодействовать с блоком питания, что, по-видимому, будет зарезервировано для блоков питания ATX 3.0. Это также приведет к дополнительному спутыванию кабелей рядом с видеокартой, так как конструкция изображенного разъема не совсем выглядит гладкой. Будем надеяться, что некоторые производители блоков питания предложат более изящное решение, пока не произойдет глобальный переход на блоки питания ATX 3.0.
Комментарии и отзывы NVIDIA
Портативная электростанция Pecron E3000…
Портативная электростанция Pecron E3000Если вы ищете прочную и недорогую портативную электростанцию, новый Pecron E3000 может стать идеальным по…
Orico представила портативный аккумулятор AT150 емкостью 39 …
Orico представила портативный аккумулятор AT150 емкостью 39 Компания Orico представила портативный блок питания AT150 компактного размера 232,5 мм x 80,5 мм x 80,5 м…
SilverStone представила резервные блоки питания серии GM…
SilverStone представила резервные блоки питания серии GMКомпания SilverStone представила серию резервируемых блоков питания GM в мини форм-факторе PS/2. Они функ…
SilverStone анонсировала полностью модульный блок питания SX…
SilverStone анонсировала полностью модульный блок питания SXКомпания SilverStone представила новый блок питания SX750 Gold (номер модели SST-SX0750MCGD-A). …
SilverStone представила новый блок питания SX750 Gold SFX…
SilverStone представила новый блок питания SX750 Gold SFXКомпания SilverStone представила SX750 Gold, модульный блок питания премиум-класса в форм-факторе SFX с н…
ORICO представила портативный блок питания ​​AT150…
ORICO представила портативный блок питания ​​AT150Сегодня ORICO представила AT150, портативный блок питания размером примерно с термос размером 232,5 мм x …
AeroCool выпустил блок питания серии Mirage Gold…
AeroCool выпустил блок питания серии Mirage GoldAeroCool представила новую линейку блоков питания Mirage Gold. Они доступны в двух основных вариантах. Бл…
Gigabyte представил новый блок питания UD1000GM PCIE 5.0…
Gigabyte представил новый блок питания UD1000GM PCIE 5.0Компания Gigabyte Technology Co. Ltd, ведущий производитель игрового оборудования премиум-класса, объявил…
Обзор Thermaltake SFX Gold - TT Premium Edition 650W. Высокая мощность и модульные кабелиОбзор Thermaltake SFX Gold - TT Premium Edition 650W. Высокая мощность и модульные кабели
Обзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питанияОбзор Fractal Design Ion Gold 650W. Эффективный и тихий блок питания
Обзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкойОбзор HIPER HPB-600RGB. Недорогой блок питания с подсветкой
Обзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкойОбзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкой
Обзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ GoldОбзор 1stPlayer PS-750AR 750W. Недорогой блок питания 80+ Gold
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor