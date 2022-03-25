NVIDIA будет поставлять адаптер питания в комплекте с GeForce RTX 3090 Ti

Для тех, кто хочет приобрести видеокарту GeForce RTX 3090 Ti, но не хочет приобретать новые блоки питания с разъемом 12VHPWR, сегодня появились хорошие новости, поскольку NVIDIA, будет поставлять адаптер питания в комплекте с картами. Однако у адаптера есть свои требования, поскольку это адаптер типа «три к одному», а это означает, что ваш блок питания все равно должен иметь как минимум три 8-контактных разъема питания типа PCIe. Говорят, что адаптер может обеспечивать мощность 450 Вт для будущей видеокарты, что совпадает с различными утечками о GeForce RTX 3090 Ti.

Стоит иметь в виду, что эти типы адаптеров не позволят видеокарте взаимодействовать с блоком питания, что, по-видимому, будет зарезервировано для блоков питания ATX 3.0. Это также приведет к дополнительному спутыванию кабелей рядом с видеокартой, так как конструкция изображенного разъема не совсем выглядит гладкой. Будем надеяться, что некоторые производители блоков питания предложат более изящное решение, пока не произойдет глобальный переход на блоки питания ATX 3.0.