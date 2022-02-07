NVIDIA добавляет поддержку графических процессоров для ноутбуков с картами GeForce RTX 2050, MX570 и MX550 в Linux с помощью последних драйверов

В декабре прошлого года NVIDIA выпустила три новых мобильных графических процессора: RTX 2050, MX550 и MX570. В то время как MX550 является вариантом Turing для NVIDIA, RTX 2050 и MX570 используют идентичные ядра GA107, аналогичные RTX 3050. Производители ноутбуков будут использовать эти новые чипы в своих ноутбуках в первом квартале 2022 года.

Доступен новый драйвер Linux (470.103.01) для RTX 2050, MX570 и MX550, обеспечивающий большую совместимость и возможности в операционной системе с открытым исходным кодом. Начиная со спецификаций, GeForce RTX 2050 основан на ядре графического процессора GA107 с 2048 ядрами, что на самом деле больше, чем у ноутбука GeForce RTX 2060. Он имеет тактовую частоту до 1477 МГц и TGP до 45 Вт. Графический процессор имеет 4 ГБ памяти GDDR6 с тактовой частотой 14 Гбит/с, но использует 64-битный шинный интерфейс, обеспечивающий пропускную способность 112 ГБ/с. Подсистема памяти — это главный удар по RTX 2050, но это имеет смысл, поскольку это не конкурент RTX 2060, а вариант начального уровня.

Переходя к GeForce MX570 и MX550, NVIDIA не предоставляет подробных спецификаций, но похоже, что MX570 основан на совершенно новом графическом процессоре Ampere GA107, а MX550 использует графический процессор Turing TU117. Кристалл GA107 уже поставляется в SKU для ноутбуков RTX 3050, и, поскольку серия MX является кристаллом самого начального уровня, это будет самая урезанная конфигурация ядра графического процессора GA107. Графические процессоры для ноутбуков GeForce RTX 2050 и MX500 поддерживают все новейшие функции, такие как трассировка лучей, NVIDIA DLSS, Reflex и Broadcast. Они также без проблем работают с Optimus и являются идеальным решением для обеспечения более длительного времени работы от батареи с большей мощностью по сравнению со стандартным iGPU.