NVIDIA потеряла 5,5 миллиардов за сутки

Сегодня компания NVIDIA объявила, что понесёт убытки в размере 5,5 миллиардов долларов из-за запрета на экспорт чипов H20 в Китай, введённого правительством США. На фоне этого акции компании заметно упали — аналогично просела и AMD, которая столкнулась с похожими ограничениями в отношении своего ИИ-чипа MI308. Стоит напомнить, что H20 — это ИИ-чип NVIDIA, разработанный специально для китайского рынка, где индустрия искусственного интеллекта стремительно развивается. Среди крупных заказчиков H20 — технологические гиганты вроде Tencent, Alibaba и ByteDance. Несмотря на то, что H20 менее мощный по сравнению с решениями, предназначенными для других регионов, он оптимизирован для задач инференса — то есть быстрой обработки запросов ИИ.

Соответственно, во вторник NVIDIA заявила, что получила от властей уведомление о необходимости получать лицензию для экспорта H20, а позже стало известно, что ограничения вводятся бессрочно. Компания отметила, что 5,5 миллиардов долларов убытков связаны с запасами чипов H20, невыполненными обязательствами по поставкам и связанными финансовыми резервами. Интересно, что эта новость появилась вскоре после того, как NVIDIA объявила о намерении вложить 500 миллиардов долларов в строительство серверов для ИИ в США в течение ближайших четырёх лет. Вероятно, производитель планирует отбить расходы на будущих заказах, которые будут поступать уже с другого рынка. Но пока что это лишь предположения в СМИ.
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