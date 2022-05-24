NVIDIA представила видеокарту с СЖО

Начиная с конца этого года NVIDIA начнет продавать версию своего графического процессора A100 с жидкостным охлаждением для центров обработки данных. Производитель графических процессоров позиционирует видеокарту как способ для компаний, занимающихся облачными вычислениями, сделать свои объекты более энергоэффективными. Это может показаться нелогичным, но добавление водяного блока к компоненту позволяет центрам обработки данных снизить свою зависимость от неэффективных систем охлаждения на воздушной основе. Компания NVIDIA утверждает, что объект, оснащенный графическими процессорами A100 с водяным охлаждением, работал с той же рабочей нагрузкой, что и центр обработки данных с воздушным охлаждением, при этом потребляя примерно на 30 процентов меньше энергии.

Новая версия A100 также более компактна. Благодаря конструкции водяного блока он занимает один слот PCIe вместо двух, как его собрат с воздушным охлаждением. На потребительском рынке мы уже видели, как такие компании, как EVGA, предлагают графические процессоры со встроенными водоблоками, а такие компании, как EK, продают блоки послепродажного обслуживания, которые вы можете установить на свою существующую видеокарту. Мы надеемся, что сегодняшнее объявление является признаком того, что NVIDIA планирует продвигать графические процессоры с водяным охлаждением в сторону массового рынка. В следующем году компания также планирует представить версию своего графического процессора H100 Tensor Core с водяным охлаждением.