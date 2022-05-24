NVIDIA представила видеокарту с СЖО

Начиная с конца этого года NVIDIA начнет продавать версию своего графического процессора A100 с жидкостным охлаждением для центров обработки данных. Производитель графических процессоров позиционирует видеокарту как способ для компаний, занимающихся облачными вычислениями, сделать свои объекты более энергоэффективными. Это может показаться нелогичным, но добавление водяного блока к компоненту позволяет центрам обработки данных снизить свою зависимость от неэффективных систем охлаждения на воздушной основе. Компания NVIDIA утверждает, что объект, оснащенный графическими процессорами A100 с водяным охлаждением, работал с той же рабочей нагрузкой, что и центр обработки данных с воздушным охлаждением, при этом потребляя примерно на 30 процентов меньше энергии.

Новая версия A100 также более компактна. Благодаря конструкции водяного блока он занимает один слот PCIe вместо двух, как его собрат с воздушным охлаждением. На потребительском рынке мы уже видели, как такие компании, как EVGA, предлагают графические процессоры со встроенными водоблоками, а такие компании, как EK, продают блоки послепродажного обслуживания, которые вы можете установить на свою существующую видеокарту. Мы надеемся, что сегодняшнее объявление является признаком того, что NVIDIA планирует продвигать графические процессоры с водяным охлаждением в сторону массового рынка. В следующем году компания также планирует представить версию своего графического процессора H100 Tensor Core с водяным охлаждением.
Видеокарта PowerColor RX 6750 XT Devil сертифицирована в Южн…
Видеокарта PowerColor RX 6750 XT Devil сертифицирована в ЮжнВидеокарта PowerColor RX 6750 XT Devil D6 12GB прошла сертификацию в Южной Корее — это еще одно подтвержд…
Sycom выпустила кастомную RTX 3090 Ti с жидкостным охлаждени…
Sycom выпустила кастомную RTX 3090 Ti с жидкостным охлаждениЯпонская компания Sycom недавно выпустила RTX 3090 Ti G-Master Hydro в качестве обновленной видеокарты дл…
SAPPHIRE выпустила серию видеокарт Radeon RX 6x50 XT…
SAPPHIRE выпустила серию видеокарт Radeon RX 6x50 XTSAPPHIRE Technology представляет новейшие графические карты серии TOXIC, NITRO+ и PULSE Radeon RX 6000 с …
NVIDIA представила видеокарту с СЖО…
NVIDIA представила видеокарту с СЖОНачиная с конца этого года NVIDIA начнет продавать версию своего графического процессора A100 с жидкостны…
Графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace будут иметь преим…
Графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace будут иметь преимСегодня стало известно что, графические процессоры NVIDIA Ada Lovelace для игровых видеокарт следующего п…
Nvidia GeForce RTX 3090 Ti оценен в 1999 долларов…
Nvidia GeForce RTX 3090 Ti оценен в 1999 долларовСегодня Nvidia наконец выпустила GeForce RTX 3090 Ti, флагманскую видеокарту компании, впервые представле…
Бюджетная видеокарт AMD Radeon RX 6400 появилась на прилавка…
Бюджетная видеокарт AMD Radeon RX 6400 появилась на прилавкаAMD Radeon RX 6400 до сих пор был вариантом только для OEM-производителей, но были сообщения о том , что …
Анонсирована розовая версия карты PowerColor Radeon RX 6650 …
Анонсирована розовая версия карты PowerColor Radeon RX 6650 Японское подразделение PowerColor анонсировало выход новой версии видеокарты Radeon RX 6650 XT Hellhound,…
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor