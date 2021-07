NVIDIA продемонстрировала видеокарты GeForce RTX 3080 над которыми поработали моддеры

NVIDIA на мероприятии Bilibili World 2021 продемонстрировала видеокарты серии GeForce RTX 3080 в стильном дизайне. Всего было показано три видеокарты выполненных на разную тематику.

Оранжевая модель GeForce RTX 3080 выполнена в символике клана Chengdu Hunters из Overwatch, вторая видеокарта - это модифицированная видеокарта в тему игры The Legend of Sword and Fairy, а также дизайнерская видеокарта получившая дизайн в стиле аниме-сериала Luo Tianyi, которой исполнилось 9 лет.

Представленные модели скорее всего будут разыграны компанией, как это было сделано с дизайнерской видеокартой Cyberpunk 2077 RTX 2080 Ti.