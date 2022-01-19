NVIDIA разблокирует системный процессор GPU (GSP) для повышения производительности системы

В 2016 году NVIDIA объявила, что компания работает над заменой своего процессора Fast Logic Controller под кодовым названием Falcon новым решением для системных процессоров GPU (GSP), основанным на архитектуре набора инструкций RISC-V (ISA). Этот новый процессор RISC-V имеет кодовое название NV-RISCV и в течение неизвестного времени использовался в качестве ядра контроллера графического процессора, координируя все в огромном пуле ядер графического процессора. Сегодня NVIDIA решила открыть этот процессор NV-RISCV для более широкого спектра приложений, начиная с драйверов 510.39. Согласно документам NVIDIA , на данный момент это доступно только в некоторых графических процессорах, в основном в ускорителях Tesla, ориентированных на данные.

Ранее многие задачи, такие как управление графическим процессором и его инициализация, выполнялись драйвером на ЦП. Центральный процессор традиционно является внешним по отношению к графическому процессору, что приводит к более высоким задержкам при выполнении запросов. ЦП, встроенный в графический процессор, обеспечивает мгновенную доставку запрошенных данных/действий, что позволяет снизить задержки и повысить производительность. Нам еще предстоит увидеть, что NVIDIA может с этим сделать и насколько значительным было снижение производительности при использовании старых способов, когда GSP не был включен. Это также указывает новое направление как для графических процессоров, так и для ускорителей, независимое состояние, при котором процессоры интегрируются на кристалле, а не зависят от внешнего оборудования.