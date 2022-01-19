NVIDIA разблокирует системный процессор GPU (GSP) для повышения производительности системы

Ранее многие задачи, такие как управление графическим процессором и его инициализация, выполнялись драйвером на ЦП. Центральный процессор традиционно является внешним по отношению к графическому процессору, что приводит к более высоким задержкам при выполнении запросов. ЦП, встроенный в графический процессор, обеспечивает мгновенную доставку запрошенных данных/действий, что позволяет снизить задержки и повысить производительность. Нам еще предстоит увидеть, что NVIDIA может с этим сделать и насколько значительным было снижение производительности при использовании старых способов, когда GSP не был включен. Это также указывает новое направление как для графических процессоров, так и для ускорителей, независимое состояние, при котором процессоры интегрируются на кристалле, а не зависят от внешнего оборудования.